В Челябинске разыскивают ушедшего из дома две недели назад 14-летнего подростка

Ребенок пропал 6 декабря

В Челябинске вторую неделю разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома 6 декабря и не вернулся. Ориентировку ночью 18 декабря распространила поисково-спасательная группа «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что Кирилл Киселев вышел из здания № 27а по улице Краснознаменной в начале декабря. С тех под подросток не выходил на связь и дома не появлялся.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки с синими полосами, черную куртку к надписью Adidas.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию по номеру 02 или по телефонам инфоргов: 8 (909) 073-90-57 Юлия и 8 (982) 343-79-93 Александр.