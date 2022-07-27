В Челябинске разыскивают сбежавшего из лагеря подростка

Школьник нуждается в медицинской помощи

В Челябинске ищут 14-летнего Артема Петухова, который ушел из лагеря «Уральская березка» по улице Лазурной, 2 накануне, 26 июля, и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион спас».

«На вид 15—16 лет, рост 167 сантиметров, среднего телосложения, брюнет, короткая стрижка, карие глаза. Особые приметы — косоглазие, обильный волосяной покров», — говорится в ориентировке.

В день исчезновения был в майке белого цвета с рисунком, голубых джинсовых шортах, черных кроссовках.

Парень нуждается в медицинской помощи. Тем, кто узнает его на улице, необходимо сразу сообщить в полицию или по номеру поискового отряда, но не подходить.

Горячая линия отряда «Легион спас»: 8 (351) 2-777-911.