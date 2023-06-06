В Челябинске разыскивают пожилую женщину, страдающую потерей памяти

Мария Пшеничная ушла из дома четыре дня назад

В Челябинске полиция, волонтеры и родственники разыскивают 77-летнюю Марию Пшеничную. Женщина ушла из дома в Металлургическом районе в ночь на 3 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

«Была одета в коричневое полупальто, темные брюки, серый берет. В ушах золотистые сережки с шариками. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы седые», — говорится в ориентировке.

Нам удалось связаться с дочерью потерявшейся. Она рассказала, что маму несколько раз видели прохожие.

«Выяснилось, что ее видели в магазине, на лавочке. Но поиски пока продолжаются, четвертый день ищем. Мама живет с мужем, ему 84 года, он плохо ходит и в поисках не участвует», — рассказала Олеся Пшеничная.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8(351)2777-911.