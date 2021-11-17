В Челябинске разыскивают мужчину, подозреваемого в педофилии

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело

Челябинская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сегодня, 17 ноября, Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, оно расследуется в Следственном комитете. Информацию в СУ СКР по региону не комментируют. В УМВД по Челябинску также не предоставляют комментарии.

По предварительным данным, мужчина демонстрировал половые органы девочкам на северо-западе Челябинска.