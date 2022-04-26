В Челябинске разыскивают мужчину, облившего уличного пса химической смесью

Животное находится на лечении в ветеринарной клинике

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В Советском районе Челябинска неизвестный мужчина облил химической жидкостью уши уличной собаки и ножом порезал животному бедро. Местная жительница Алена Черкасова привезла раненого пса в ветеринарную клинику. Об этом она рассказала Первому областному информагентству.

«Мне позвонила подруга и рассказала, что около магазина уже три дня лежит раненый пес. Она знает, как я люблю животных и никогда не остаюсь равнодушна к ним. Собака лежала в ожогах с 21 апреля. Ветеринар сказал, что пса облили химическим веществом, в ухе уже начали размножаться насекомые, также диагностирована ножевая рана. Состояние животного тяжелое», — рассказала девушка.

Она сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали момент нападения мужчины на пса. На кадрах видно, как молодой человек подходит к ларьку, выливает что-то на собаку и поспешно скрывается.

«За собакой ухаживали местные жители, возле ларька построили для нее будку. А этот парень очень странный, местные жители знают, кто это, знают его адрес. Предположительно, от его рук пострадал уличный кот, животное спасти не удалось. Я обратилась в полицию», — продолжила девушка.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что по факту обращения девушки проводится проверка. Неравнодушные челябинцы помогли материально Алене Черкасовой, которая теперь навещает больного пса в клинике. Он будет находиться под наблюдением ветеринаров как минимум неделю.