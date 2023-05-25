В Челябинске разыскивают мужчину, напавшего на пенсионерку в лесу

По предварительным данным, он пытался изнасиловать потерпевшую

Полиция разыскивает мужчину, напавшего на пенсионерку в поселке Западном микрорайона Вишневая горка. Сообщение о розыске злоумышленника Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

Заявление поступило в отдел полиции «Кременкульское» накануне, 24 мая. Женщина пояснила, что гуляла в лесном массиве «Тропа здоровья», как вдруг на нее набросился мужчина, ударил несколько раз и пытался изнасиловать.

«В розыске подозреваемого задействованы сотрудники отдела МВД по Сосновскому району и регионального полицейского главка», — сообщили в ГУ МВД по области.

Мужчине на вид 30—35 лет, среднего телосложения, рост 170—175 сантиметров. Был одет в темные брюки на резинке и бордовую футболку.