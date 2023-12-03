В Челябинске разыскивают мужчину, испинавшего автомобили

От действий неизвестного пострадали около 10 машин

Рано утром в субботу, 2 декабря, на Северо-Западе Челябинска местный житель решил устроить борьбу с припаркованными во дворах автомобилями. Мужчина пинал ногами по колесам и зеркалам, а также пытался выдавить локтем стекла. Всего от его действий пострадали порядка десяти автомобилей. Владелец одного из авто написал заявление в полицию. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в шестом часу утра на улице Наркома Малышева в районе дома № 3. По словам очевидцев, мужчина явно был в неадеквате. В результате его «борьбы» с машинами у некоторых авто полностью сломаны зеркала.

В пресс-службе полицейского главка сообщили, что заявление от одного из потерпевших зарегистрировали в отделе полиции «Северо-Западный» 2 декабря. Личность подозреваемого устанавливается, его разыскивают.