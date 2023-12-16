В Челябинске разыскивают эксгибициониста, напавшего на девочку возле школы

Дело стоит на контроле руководителя городской полиции

В Челябинске мама школьницы обратилась в полицию с заявлением о том, что на ее дочь прямо возле школы напал эксгибиционист. Полиция проводит проверку и разыскивает подозреваемого, передает ИА «Первое областное».

Информация о нападении на ребенка появилась в социальных сетях. Как сообщается в городских пабликах, мама одной из учениц школы № 104 в родительском чате написала, что неизвестный мужчина схватил ее дочь, а затем разделся перед дней. Женщина обратилась в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что заявление от женщины зарегистрировано в отделе полиции «Калининский».

«Сотрудниками полиции приняты все меры к установлению обстоятельств происшествия. На место выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска. Полицейские устанавливают возможных свидетелей и очевидцев, опрашивают педагогический состав образовательного учреждения, изучают записи с уличных камер видеонаблюдения. К работе подключены психологи и сотрудники следственных органов»,— сообщили в ведомстве.

Ход проверки контролирует руководство городского управления МВД.