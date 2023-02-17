В Челябинске разыскивают двух 12‑летних мальчиков

Дети пропали 15 февраля

В Челябинске ищут 12-летних Дмитрия Якупова и Жигера Достиева. Последний раз их видели вместе 15 февраля в магазине по улице Зальцмана, 16. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

В день исчезновения Дмитрий был одет с синюю шапку, черный пуховик, кадетскую форму синего цвета, черные ботинки.

«Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения», — написано в ориентировке.

Жигер был одет в синюю шапку-ушанку, черную куртку с желтым капюшоном, кадетскую форму синего цвета, желтые ботинки. С собой у мальчика был камуфляжный рюкзак.

«Рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, короткие темные волосы», — говорится в ориентировке.

Одна из подписчиц группы «Легион-Спас» в социальной сети написала, что детей видели накануне в поселке ЧКПЗ в Ленинском районе Челябинска. Эта информация уточняется.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении школьников, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8(351)2-777-911.