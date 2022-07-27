В Челябинске разыскивают артистку театра оперы и балета

Молодая женщина ушла из дома без телефона и документов

В Челябинске с 23 июля разыскивают 29-летнюю артистку Театра оперы и балета имени М. Глинки Марию Хабину. Девушка в день исчезновения вернулась из рейса со своим молодым человеком, а потом вышла из дома с одной лишь банковской картой. Об этом Первому областному информагентству рассказала мама артистки Наталья Хабина.

«Она несколько дней была в рейсе со своим другом Дмитрием. Он дальнобойщик. 23 июля они приехали на базу для фур в поселке Красное Поле. Она мне звонила, скидывала фотографии, все было хорошо. Так получилось, что Диме с этого рейса нужно было отправиться сразу на следующий. Он привез Машу домой около 19:00», — рассказала женщина.

Дальше началось что-то странное. Мария поднялась в квартиру, а Дмитрий разговаривал по телефону возле подъезда. Вдруг Мария вышла, в руках у нее был пакет с теми вещами, что она брала в поездку.

«Она подошла к мусорным бакам, оставила вещи и пошла дальше. Дима догнал ее, спросил, в чем дело, но разговора не получилось, она просто просила оставить ее в покое. Швырнула разряженный телефон и убежала. Дмитрий подумал, что она остынет, вернется, и уехал в рейс. Но она не вернулась», — продолжила мама девушки.

Мария Хабина ушла из дома по адресу Тухачевского, 13. Здесь она жила вместе с матерью. Наталья рассказала, что в прошлом году у дочери были проблемы с микрофинансовыми организациями.

«Она набрала много кредитов. Общими усилиями закрыли все, помогли ее коллеги, Дима тоже помогал. А в этом году она, похоже, снова ввязалась в микрозаймы. Мы когда ее телефон зарядили, сразу звонки начались от коллекторов», — добавила Наталья.

Также женщина рассказала, что в машине Дмитрия девушка оставила письмо, в котором призналась ему в любви и написала еще несколько страшных строк: «Я не имею права жить, существовать. Я только причиняю боль своим близким».

Девушка ушла из дома в зеленом костюме и кроссовках (на фото).

Мария Хабина окончила Новосибирский хореографический колледж. С 2013 года занята в текущем репертуаре челябинского театра в качестве артистки кордебалета. Поисками девушки занимается полиция и отряд «Лиза Алерт».

В УМВД по Челябинску комментарий обещали предоставить позднее

UPD: в полиции прокомментировали, что заявление о пропаже девушки принято. Устанавливаются все обстоятельства проводятся поисковые мероприятия.