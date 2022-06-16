В Челябинске разыскивают 83‑летнего мужчину

Пенсионер нуждается в медицинской помощи

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 83-летнего Алексея Ляшкевича. Мужчина ушел из дома № 33Б по Комсомольскому проспекту накануне, 15 июня, и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«Рост 173 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, щетина. Был одет в бежевую куртку, черную безрукавку, темную футболку, спортивные штаны и брюки, черные летние туфли. Был в светло-серой кепке и солнцезащитных очках. На ухе слуховой аппарат», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться по номеру поискового отряда 8(351)277 79 11 или по номеру 02.