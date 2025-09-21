В Челябинске разыскивают 8-летнего мальчика

Эльдар ушел на прогулку в легкой одежде и не ночевал дома

В Челябинске волонтеры и полицейские разыскивают восьмилетнего Эльдара Аллаярова, который вечером 20 сентября не вернулся домой после прогулки. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мальчик нормального телосложения, с темными волосами и карими глазами. Рост ребенка около 140 сантиметров.

На прогулку он ушел в черной футболке, синих штанах и черных резиновых шлепанцах.

Проживает школьник в Калининском районе, но может находиться и в других районах города.

Если вы видели мальчика или знаете, где он находится, сообщите в полицию по телефону 102, 112 или на горячую линию поискового отряда по номеру 8 (800) 700-54-52.