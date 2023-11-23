В Челябинске разыскивают 17‑летнюю школьницу

Пропавшая ушла из дома еще 19 ноября

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 17‑летнюю Эльнару Гусарову. Девушка ушла из дома № 26а по улице Рабоче-Крестьянской в воскресенье и с тех пор не выходила на связь, сообщает поисковый отряд «Легион Спас».

«Рост 165 сантиметров, спортивное телосложение, глаза зелено-карие, короткие волосы, темные на корнях и светлые на кончиках. На правом бедре татуировка в виде ножа с надписью»,— говорится в ориентировке.

В день исчезновения была одета в короткую куртку зеленого цвета, черные штаны с большими карманами, черную кепку и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят сообщить в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8(351)2-777-911.