В Челябинске разыскивают 17‑летнюю девушку

Василиса Савина сегодня не вернулась домой

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 17‑летнюю Василису Савину, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Девушка ушла из дома в Курчатовском районе и не вернулась.

«Рост 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета в белую футболку, светло-синие джинсы, черные кроссовки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8-800-700‑54‑52.