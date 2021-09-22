В Челябинске разыскивают 15‑летнюю школьницу

Анна Скорикова пропадает уже не в первый раз

В Челябинске продолжаются поиски 15-летней девушки, которая пропала еще 14 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

Анна Скорикова была в здании МФЦ на Университетской Набережной, 25. Папа девочки оформлял документы на передвижной трейлер. В какой-то момент школьница пошла в туалет, а после скрылась в неизвестном направлении.

«На вид школьница ростом 160—165 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые с белыми прядями, глаза зеленые. В день исчезновения была одета в серую футболку, серые спортивные штаны и черные кроссовки», — говорится в ориентировке.

Также известно, что девушка пропадает не в первый раз.

Примечательно, что в группе «Новосинеглазово» в социальной сети челябинка Анна Старцева написала, что видела пропавшую в четверг, 16 сентября.

«Наблюдали на улице 8 Марта в четверг. Она приехала за другом Славой. С двумя банками пива и электронной сигаретой. Потом она пошла в сторону Полевой. Уверена, что это была Аня, мы с ней познакомились», — написала девушка.

Всех, кто видел или владеет информацией о местонахождении Анны Скориковой, просят обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефону 02.