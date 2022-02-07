В Челябинске разыскивают 15-летнюю девушку

Девушка ушла из дома еще 4 февраля

В Челябинске разыскивают 15-летнюю Марию Афонину. Школьница ушла из дома № 59а по шоссе Металлургов 4 февраля и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

«На вид 15—16 лет, рост 151 сантиметр, телосложение среднее, глаза серые, волосы короткие с челкой на прямой пробор. Особые приметы — пирсинг правой брови, носа и языка. В день исчезновения была одета в черный пуховик. С собой девушка взяла светло-коричневый рюкзак в клетку и черный пакет», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8 (351) 2-777-911.

UPD: в поисковом отряде сообщили, что школьница нашлась живой.