В Челябинске разыскивают 15‑летнюю девочку

Школьница ушла из дома еще 7 июня

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 15-летнюю Кристину Елецкую. Она ушла из дома № 6 в переулке Мамина и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«Рост 158—160 см, худощавого телосложения, волосы темно-коричневые короткие. Была одета в зеленый спортивный костюм и синие кроссовки. Девочка носит очки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят позвонить по номеру поискового отряда 8(351)277 79 11 или обратиться в любой отдел полиции.