В Челябинске разыскивают 15‑летнего школьника

Подросток пропал более недели назад

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 15‑летнего Максима Матвеева. Школьник ушел из дома № 16 по улице Трудовой 26 ноября, сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

«Рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие, чуть заметное косолапие», — говорится в ориентировке.

В день исчезновения был одет в черную удлиненную куртку, флисовые бежевые брюки, черные кроссовки и черную шапку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8(351)2-777-911.