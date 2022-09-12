В Челябинске разыскивают 14‑летнюю девочку

Школьница ушла из дома еще 6 августа

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 14-летнюю Арину Пепеляеву. Она ушла из дома в Металлургическом районе города и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серо-зеленые. Предположительно, ушла в черном спортивном костюме», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.