В Челябинске разыскивают 14‑летнего подростка

Мальчик не пришел домой после школы

22 апреля 14‑летний Лев Лежнюк ушел из школы № 116, расположенной в микрорайоне Чурилово на улице 2‑й Эльтонской, и не пришел домой. Его местонахождение неизвестно. Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» распространили ориентировку на своих страницах в соцсетях.

Приметы мальчика: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Носит очки.

Подросток был одет в серую куртку, черные брюки и туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят сообщать в полицию или по телефонам поискового отряда 8 (951) 446-15-68, 8 (982) 343-79-93.

UPD: найден, жив.