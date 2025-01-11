В Челябинске разыскивают 14‑летнего подростка, сбежавшего из школы-интерната

В учреждении он не появлялся уже неделю

В Челябинске разыскивают 14‑летнего Кирилла Рыжих, который еще 3 января сбежал из школы-интерната, расположенного на улице Трудовой, 16. Ориентировку сегодня, 11 января, разместил поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС».

Уточняется, что парень худощавого телосложения и ростом около 160 сантиметров. У него карие глаза и короткие темные волосы. Известно, что на нем были длинный черный пуховик, черная шапка-ушанка, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении школьника, просят сообщать инфоргу поиска по телефону 8 (909) 073-90-57 или в любой отдел полиции.