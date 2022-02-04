В Челябинске разыскивают 12‑летнего школьника

Ребенок ушел из дома 3 февраля

В Челябинске разыскивают 12-летнего Ильнура Япарова, который ушел из дома № 61 по Шоссе Металлургов еще накануне, 3 февраля. О поисках мальчика сообщили в отряде «Легион-Спас».

«Рост 145 сантиметров, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные. Ребенок был одет в темно-синюю куртку, вязаную черную шапку, синие спортивные брюки и черные ботинки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на номер поискового отряда 8(351)2-777-911.