В Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика

Ребенок не вернулся домой с тренировки 23 сентября

В Челябинске разыскивают 12-летнего Альберта Адамовича. Накануне, 23 сентября, мальчик ушел на тренировку и не вернулся домой. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своих страницах в социальных сетях.

Мальчик проживает в Металлургическом районе, однако находиться может в любой точке города.

Приметы: рост 150 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю толстовку, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Все, кому что-то известно о местонахождении ребенка, могут позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.