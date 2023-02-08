В Челябинске разыскивают 11‑летнего школьника

Мальчик ушел из дома и пропал

В Челябинске разыскивают 11-летнего Александра Галушку. Мальчик вышел из дома в Курчатовском районе сегодня днем и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку до колен, черные болоньевые брюки, серые ботинки и синюю шапку с помпоном», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8 (800)700-5452.