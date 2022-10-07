В Челябинске разыскивают 11‑летнего мальчика

Ребенок не ночевал дома

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 11-летнего Станислава Ильметова. Мальчик ушел из дома по улице Энтузиастов, 30б и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 160 сантиметров, плотное телосложение, глаза карие, темно-русые волосы, удлиненная челка. В день исчезновения был одет в короткую синюю куртку, кадетскую форму синего цвета, шапку песочного цвета и темно-синие кроссовки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят сообщить в полицию или в поисковый отряд по номеру 8 (351) 2-777-911.

UPD: ребенок найден, жив. Об этом сообщили в поисковом отряде.