В Челябинске разыскивают 11‑летнего мальчика, сбежавшего из школы

Ребенок взял дома 11 тысяч рублей и раздавал одноклассникам

В Челябинске разыскивают 11-летнего Леонида Пантелеева, который сегодня, 13 апреля, убежал из школы в Металлургическом районе. О поисках ребенка сообщили в отряде «Легион Спас».

Мама мальчика рассказала, что Леонид взял дома 11 тысяч рублей и раздавал их одноклассникам. Когда учительница спросила, откуда у него деньги, школьник, вероятно, опасаясь наказания, сбежал. Телефон ребенка отключен.

«Рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черно-зеленую футболку, темно-синие брюки и черные ботинки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру телефона поискового отряда «Легион Спас»: 8(351)2-777-911.