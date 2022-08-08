В Челябинске разыскивают 11‑летнего мальчика, сбежавшего из детской больницы

Поиском ребенка занимается полиция и волонтеры

Сегодня днем, 8 августа, 11-летний Станислав Синцов ушел из больницы в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным ИА «Первое областное», мальчик покинул Челябинскую областную детскую клиническую больницу на улице Блюхера, 42а.

«Рост 134 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда: черная кофта с белым принтом, серая футболка с рисунком, серые спортивные штаны, серо-зеленые кроссовки, черно-красная кепка», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.