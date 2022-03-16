Сегодня,16 марта, в Курчатовском районе Челябинска пропал 10-летний Александр Галушка. Вечером после уроков вышел из школы, но домой не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в серую куртку с сине-белым рисунком, черные брюки, черные летние туфли, голубую шапку и серо-белый шарф», — говорится в ориентировке.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8(800) 700-54-52 или 112.
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