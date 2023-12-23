В Челябинске разыскали подростка, разославшего сообщение о готовящейся расправе в школе

12-летний мальчик хотел пошутить над сверстниками

В Челябинске полицейские установили школьника, который разослал сообщение о готовящейся расправе в школе. Родителям мальчика выписали штраф, с ним провели профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Об СМС-рассылке с угрозой совершения противоправного деяния сообщили в полицию. Прибывшие сотрудники экстренных служб провели проверку и установили виновника. Им оказался 12-летний школьник. Он сообщил, что таким образом хотел пошутить над сверстниками.

В школу вызвали родителей мальчика. С семьей провели профилактическую беседу. Также на родителей составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сумма причиненного ущерба устанавливается.

«Челябинские полицейские информируют, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как гражданам в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий»,— уточнили в ведомстве.