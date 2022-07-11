В Челябинске разнорабочий погиб в кузове бетономешалки

Инцидент произошел на предприятии дорожного подрядчика

Происшествие случилось в утренние часы воскресенья, 10 июля. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при работах по очистке бетономешалки, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.



Молодой человек был сотрудником крупного дорожного подрядчика. Работы проводились в Ленинском районе на предприятии ООО «УралДорСтрой». 24-летний разнорабочий производил очистку бетономешалки. Сообщается, что молодой человек нарушил технику безопасности, в связи с чем получил серьезные травмы. Рабочего доставили в ГКБ № 9, где он скончался.

Подробности инцидента пока не уточняются. Следственный комитет сейчас проводит доследственную проверку на предприятии.

Автор: Полина Агеева