В Челябинске расследуют дело о доведении пациентки до состояния «овоща»

Персонал больницы подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью

Следственный отдел по Калининскому району Челябинска СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 12–13 марта медработники Областной клинической больницы № 3 ненадлежащим образом оказывали помощь 61‑летней пациентке, что привело к тяжким последствиям и переходу пострадавшей в вегетативное состояние.

Проводятся необходимые следственные действия: изъята меддокументация, назначены судебно‑медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Действия должностных и иных ответственных лиц будут оценены в рамках расследования.