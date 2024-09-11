В Челябинске раскрыты хищения более 1 млн рублей маткапитала

Местный риелтор убедил 20 молодых мам поучаствовать в незаконном обналичивании госвыплат

В Челябинске раскрыты хищения более 1 миллиона рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография» на поддержку семей при рождении ребенка, сообщили в региональном главке МВД.

Мошенническую схему по обналичиванию средств маткапитала разработал 50-летний челябинский риелтор. Он убеждал женщин оформлять фиктивную покупку участков якобы для строительства недвижимости. Когда траты компенсировались из средств маткапитала, риелтор оставлял мамочкам 50% от суммы, а остальное забирал себе.

Ради наличных на такую схему пошли два десятка женщин.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский городской суд для рассмотрения по существу.