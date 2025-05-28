В Челябинске раскрыто дело о поджоге Kia Spectra

Злоумышленник действовал из личной неприязни

54-летний житель города сообщил о поджоге своего автомобиля во дворе дома на улице Агалакова. Ущерб оценен более чем в 300 тысяч рублей. Полиция установила, что поджог был умышленным, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 37‑летний ранее судимый местный житель. Мотивом преступления стала личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.