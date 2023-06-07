В Челябинске раскрыли угон иномарки приехавшего на заработки жителя Екатеринбурга

Накануне инцидента владелец машины и злоумышленник вместе выпивали

47-летний житель Екатеринбурга приехал в Челябинск на заработки. Один из вечеров он провел за алкоголем в компании малознакомого южноуральца. После застолья екатеринбуржец уснул, а после пробуждения понял, что с парковки дома пропал его автомобиль Ford Focus. Нового приятеля, как и ключей от машины, в квартире уже не было. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Угнанную иномарку остановили сотрудники ГИБДД. Они заметили у водителя признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что у него нет документов на машину. Мужчину доставили в отдел полиции.

В отношении угнавшего машину челябинца завели уголовное дело о неправомерном завладении транспортом без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ).

«Не следует оставлять транспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне транспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности оборудуйте свой автомобиль сигнализацией», — напомнили в областной полиции.

Напомним, ранее на трассе в Челябинской области мужчина угнал иномарку на глазах у экипажа ДПС. Угонщиком оказался случайный попутчик владельца автомобиля.