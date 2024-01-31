В Челябинске раскрыли убийство и изнасилование девушки, совершенные более 20 лет назад

За преступление ответит ранее неоднократно судимый мужчина

В Челябинске завершено расследование уголовного дела об изнасиловании (статья 131 УК РФ) и жестоком убийстве (статья 105 УК РФ) 22-летней девушки осенью 2001 года. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый напал на жертву около недостроенного здания в поселке Новосинеглазово. Насильник сильно избил девушку руками, ногами и кирпичом. После этого надругался над ней и задушил.

«Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым. После изучения материалов уголовного дела установлено, что во время осмотра места происшествия около крыльца недалеко от тела был найден след от ладони преступника», — рассказали в региональном СУ СКР.

По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к преступлению местного жителя.

Уголовное дело передано в суд.