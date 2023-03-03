В Челябинске раскрыли убийство 35-летней давности

Найденного преступника подозревали еще в 1988-м, но тогда не нашли доказательств

В 1988 году в доме по улице Масленникова в Челябинске нашли тело жильца с колото-резаными ранами. Расследование завершили спустя 35 лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Тогда завели уголовное дело о разбое (п.п. «б,в» ст.146 УК РСФСР) и убийстве (п.«а» ст.102 УК РСФСР). Но расследование не удалось завершить.

Пролить свет на запутанное преступление получилось лишь недавно, в том числе, благодаря современным экспертизам. Специалисты провели их, а также другие следственные и оперативные мероприятия. Так удалось выйти на след преступника. Им оказался ранее судимый местный житель. В 1988 году его проверяли на причастность к совершению убийства, но достаточных доказательств собрать не удалось.

Так как у следствия появилась достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.