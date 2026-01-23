В Челябинске раскрыли убийство 25-летней давности

Тогда ведомствам не удалось установить личность убийцы

В Челябинске раскрыли убийство 25-летней давности. При пересмотре дела криминалисты и сотрудники ГУ МВД нашли убийцу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В июле 2000 года в больницу доставили 52-летнего мужчину с многочисленными травмами. Он скончался, не приходя в сознание. Возбудили уголовное дело, но найти виновника так и не удалось.

Когда оперативники возобновили работу по старым делам, они неожиданно вышли на нового подозреваемого. Им оказался сын сожительницы погибшего.

Установлено, что в тот день, распивая алкоголь, мужчины поссорились. 21-летний подозреваемый не сдержал свои эмоции и из личной неприязни набросился на мужчину. Избитый, с черепно-мозговой травмой, покинул квартиру, вышел из дома, потерпевший но неожиданно потерял сознание у одного из подъездов.

За 25 лет подозреваемого неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.