В Челябинске раскрыли две «резиновые» квартиры

По двум адресам оказались зарегистрированы 30 «жильцов»

За сутки челябинские полицейские выявили две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет по месту пребывания 30 иностранных граждан в обмен на денежное вознаграждение, сообщили в региональном главке МВД.

«Резиновые» квартиры нашли в Тракторозаводском и Центральном районах города. Одна из них принадлежит 46-летней женщине, владелец второй — 54-летний местный житель.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Женщина отпущена под подписку о невыезде, мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.