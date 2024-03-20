За сутки челябинские полицейские выявили две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет по месту пребывания 30 иностранных граждан в обмен на денежное вознаграждение, сообщили в региональном главке МВД.
«Резиновые» квартиры нашли в Тракторозаводском и Центральном районах города. Одна из них принадлежит 46-летней женщине, владелец второй — 54-летний местный житель.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Женщина отпущена под подписку о невыезде, мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.