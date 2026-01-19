В Челябинске раскрыли дело серийного убийцы женщин двадцатилетней давности

С 2004 по 2007 год он совершил пять нападений в Металлургическом районе

В Челябинске местному жителю предъявили обвинение в убийстве пяти женщин двадцатилетней давности. Дело удалось раскрыть благодаря анализу улик и современным методам работы, сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.

В марте 2007 года за домом на улице Мира в Металлургическом районе было найдено тело 35-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. У нее украли сумку и телефон. Несмотря на работу следователей, найти преступника тогда не удалось, и дело приостановили.

Однако расследование не прекращалось. Криминалисты и оперативники вновь изучили старые материалы. Ключевой зацепкой оказался украденный телефон. Выяснилось, что через месяц после убийства в аппарат была вставлена новая сим-карта. Ее владельца нашли — в 2007 году он сказал, что просто нашел телефон, и у него было алиби.

Еще одним важным свидетельством стали воспоминания кондуктора трамвая. Она запомнила мужчину, который рано утром в день убийства зашел в вагон с окровавленными руками.

Следователи снова вызвали того самого мужчину на допрос. В этот раз он признался. По его словам, утром 11 марта 2007 года, будучи пьяным, напал на незнакомку. Он нанес ей удары ножом и тупым предметом, забрал ее вещи и скрылся.

Проверив подозреваемого на причастность к другим нераскрытым преступлениям в том же районе, следователи вышли на шокирующую цепь событий. По версии следствия, в 2004—2005 годах мужчина аналогичным образом напал еще на четырех женщин в возрасте от 39 до 65 лет, которые шли на работу или с работы. Все они были убиты, а у двоих также похитили имущество.

Теперь ему предъявлено официальное обвинение в совершении трех особо тяжких преступлений: разбоя и убийств, сопряженных с разбоем. Расследование подходит к концу.

