В Челябинске рано утром по ходу движения загорелся автомобиль

Инцидент попал на камеру видеорегистратора

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В Челябинске сегодня, 18 февраля, около 7:30 утра на автодороге Меридиан по ходу автомобильного движения внезапно одна из машин — серебристый минивэн — начала гореть. Это заметил один из проезжающих мимо жителей города.

Инцидент попал на камеру авторегистратора, видео прислали в редакцию Первого областного информагентства. Мужчина был первым, кто остановился помочь водителю минивэна, в то время как тот пытался потушить огонь водой, имеющейся у него в автомобиле.

«У меня был огнетушитель. Я остановился, помог тушить ему машину, потом остановились еще двое, но мы уже почти полностью потушили пожар к тому моменту», — рассказал очевидец.

Мужчина также упомянул, что огнетушитель появился у него недавно — это помогло водителю минивэна в считанные секунды спасти свое имущество.