В Челябинске работников электротранспорта заподозрили в подделке медотводов

По факту прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по факту подделки документов сотрудниками «ЧелябГЭТ». Об этом сегодня, 31 января, Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, двое сотрудников предприятия предоставили фиктивные справки о медотводе, чтобы не вакцинироваться от COVID-19. Директор обратился в прокуратуру, после чего по факту проверки полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 («Подделка документов»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске отменили премирование водителей троллейбусов и трамваев за вакцинацию от коронавируса.