В Челябинске работников детсада привлекут к ответственности за самовольный уход ребенка

Мальчик остался без присмотра и покинул территорию учреждения

Прокуратура Калининского района Челябинска потребовала привлечь к ответственности воспитателя и заведующую детским садом, с территории которого самовольно ушел шестилетний мальчик, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 30 января воспитатель не убедилась в том, что все воспитанники построились после прогулки, и завела их в группу. Один ребенок остался на улице и вскоре покинул территорию детского сада. Спустя какое-то время мальчик обратился за помощью к прохожей, она позвонила в полицию. Оказалось, к тому времени воспитатель обнаружила отсутствие ребенка и также обратилась к правоохранителям.

«Прокурором руководителю детского сада внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. В отношении заведующего возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ („Нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций“), которое направлено для рассмотрения мировому судье»,— уточнили в ведомстве.

По этой части статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.