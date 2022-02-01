В Челябинске работники похитили вентиляционное оборудование во время ремонта вокзала

Воздуховоды мужчины сдали в пункт приема металлолома

В Челябинске возбудили дело о краже в отношении двоих мужчин, занимающихся ремонтом городского вокзала. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемые работали на предприятии, которое занималось ремонтом систем вентиляции на железнодорожном вокзале Челябинска. В январе прошлого года 39-летний и 33-летний мужчины похитили воздуховоды и сдали их в пункт приема металлолома. Ущерб составил 280 тысяч рублей.

«В отношении работников было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 („Кража“)», — сообщили в транспортной полиции.