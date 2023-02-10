В Челябинске работника похоронного бюро задержали за продажу контрафактного алкоголя

Продукцию мужчина реализовал под марками известных брендов

В Челябинске задержали 41-летнего работника похоронного бюро, который в свободное от работы время на автомобиле Mercedes развозил и продавал контрафактный алкоголь, незаконно брендированный марками известных компаний. Об этом сообщили в УМВД по городу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Сосновском районе сотрудники подразделения экономической безопасности совместно с участковыми изъяли у местных предпринимателей почти 30 литров немаркированного алкоголя, а также почти 700 безакцизных пачек сигарет.

Ранее в Челябинской области задержали подозреваемого в изготовлении и реализации поддельного алкоголя, после употребления которого в больнице скончались три человека. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).



