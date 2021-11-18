В Челябинске работник депо погиб после схода вагона с рельсов

Следователи проводят проверку

На железнодорожных путях вагонного депо Челябинск АО «ВРК-2» сошел с рельсов вагон. Травмы получил 48-летний составитель вагонов, который находился рядом. Он погиб. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Центральном межрегиональном СУ СКР на транспорте. ЧП случилось накануне вечером, 17 ноября.

Погибший проводил работы по составлению вагонов, в какой-то момент один из них сошел с рельсов и придавил его насмерть.

«Следователи провели осмотр места происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.

UPD: АО «ВРК-2» является частной компанией и не входит в холдинг ОАО «РЖД».

