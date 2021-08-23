В Челябинске работник фитнес-клуба пойдет под суд за продажу стероидов

Сильнодействующие вещества он продал клиенту заведения

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего координатора одного из фитнес-клубов города. За продажу анаболических стероидов он обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Согласно материалам дела, сотрудник фитнес-клуба был задержан, когда он передал более 35 граммов анаболических стероидов 49-летнему мужчине. В отношении клиента составили административный протокол, санкция которого предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

«На период следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в соответствии с законодательством ему грозит до 8 лет лишения свободы», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.