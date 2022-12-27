В Челябинске работник автосервиса угнал маршрутку

Мужчина решил покататься на отремонтированном ПАЗе

Работник автосервиса в Челябинске ранним утром угнал отремонтированный маршрутный ПАЗ, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инспекторы ДПС незамедлительно выдвинулись по предполагаемому маршруту на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчину.

Выяснилось, что работник сервиса не собирался похищать ПАЗ, а просто решил покататься.

«Тем не менее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ („Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения“). Подозреваемый находится под обязательством о явке», — рассказали в региональном полицейском главке.