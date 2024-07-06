В Челябинске рабочий провалился в коллектор

Мужчину ищут спасатели

Поздно вечером 5 июля в Ленинском районе Челябинска рабочий провалился в коллектор. Мужчину до сих пор не нашли, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ЧП произошло на улице Новороссийской, где достраивается набережная вдоль берега озера Смолино. По словам очевидцев, большой напор воды в колодце тут же смыл мужчину.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону эту информацию подтвердили.

«Со слов заявителей, мужчину засосало в коллектор. На месте находятся силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Производится откачка воды»,— уточнили в ведомстве.