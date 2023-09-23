В Челябинске рабочий погиб после падения с большой высоты

Платформа крана, на которой находился мужчина, рухнула

Накануне вечером, 22 сентября, на Северо-Западе Челябинска рабочий упал с высоты четвертого этажа во время ремонта здания. Травмы оказались смертельными, сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло на улице 250-летия Челябинска. Рабочий передвигался на большой высоте на платформе крана. В какой-то момент трос оборвался, и платформа полетела вниз. Мужчина получил смертельные травмы.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Получить комментарий пресс-службы следственного управления СК России ИА «Первое областное» на момент публикации материала не удалось.