В Челябинске рабочий переломал кости при падении в котлован

Глубина строительной ямы оказалась около 4 метров

На улице 3-го Интернационала в Челябинске рабочий упал в строительный котлован во время прокладки труб. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в городской службе спасения. ЧП случилось накануне днем.

«Мужчина упал с высоты примерно 3—4 метров. Пострадавшему помогли спустившиеся вниз спасатели и медики. Ему наложили шины и воротник Шанца», — рассказали в службе спасения.

Рабочего госпитализировали c переломами и другими травмами.

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